Tori trUSD 今日價格

Tori trUSD (TRUSD) 今日實時價格為 $ 0.99976，過去 24 小時內變化了 0.03%。目前 TRUSD 兌 USD 的匯率為 $ 0.99976 每 TRUSD。

Tori trUSD 目前市值在 $ 63,947,802 排名第 #-，流通供應量為 63.96M TRUSD。過去 24 小時內，TRUSD 的交易價格在 $ 0.999084（低點）和 $ 1.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.001，而歷史最低價為 $ 0.998868。

短期表現方面，TRUSD 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 819.24K。

Tori trUSD（TRUSD）市場資訊

市值 $ 63.95M$ 63.95M $ 63.95M 成交量（24H） $ 819.24K$ 819.24K $ 819.24K 完全稀釋市值 $ 63.95M$ 63.95M $ 63.95M 流通量 63.96M 63.96M 63.96M 總供應量 63,963,611.35448859 63,963,611.35448859 63,963,611.35448859

Tori trUSD 的目前市值為 $ 63.95M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 819.24K。TRUSD 的流通量為 63.96M，總供應量是 63963611.35448859，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 63.95M。