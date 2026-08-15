Tori Staked trUSD 今日價格

Tori Staked trUSD (STRUSD) 今日實時價格為 $ 1.014，過去 24 小時內變化了 0.06%。目前 STRUSD 兌 USD 的匯率為 $ 1.014 每 STRUSD。

Tori Staked trUSD 目前市值在 $ 45,433,755 排名第 #-，流通供應量為 44.82M STRUSD。過去 24 小時內，STRUSD 的交易價格在 $ 1.013（低點）和 $ 1.014（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.014，而歷史最低價為 $ 1.008。

短期表現方面，STRUSD 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +0.19%。過去一天，總交易量達到 $ 179.07K。

Tori Staked trUSD（STRUSD）市場資訊

市值 $ 45.43M$ 45.43M $ 45.43M 成交量（24H） $ 179.07K$ 179.07K $ 179.07K 完全稀釋市值 $ 45.43M$ 45.43M $ 45.43M 流通量 44.82M 44.82M 44.82M 總供應量 44,819,371.13886591 44,819,371.13886591 44,819,371.13886591

Tori Staked trUSD 的目前市值為 $ 45.43M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 179.07K。STRUSD 的流通量為 44.82M，總供應量是 44819371.13886591，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 45.43M。