tooker kurlson 價格 (TOOKER)
今天 tooker kurlson (TOOKER) 的實時價格爲 0.00388643 USD。目前其市值爲 $ 3.78M USD。TOOKER 兌換 USD 的價格爲實時更新。
tooker kurlson 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 688.00K USD
- tooker kurlson 當天價格變化爲 -4.93%
- 其循環供應量爲 970.89M USD
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今天內，tooker kurlson 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000201790936913183。
在過去30天內，tooker kurlson 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0029763240。
在過去60天內，tooker kurlson 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0028443339。
在過去90天內，tooker kurlson 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.005950063768936302。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000201790936913183
|-4.93%
|30天
|$ -0.0029763240
|-76.58%
|60天
|$ -0.0028443339
|-73.18%
|90天
|$ -0.005950063768936302
|-60.48%
tooker kurlson 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.04%
-4.93%
-50.61%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The Tooker Kurlson project, launched on Solana on March 10, 2024, quickly showcases significant traction and community engagement. Highlights include acquiring over 2.68K holders, achieving a market cap of $13.29M, and generating $3.15M in 24-hour volume. Its unique offering centers around powerful mock interviews in the meme culture space. The project's engagement is further amplified through multiple AMAs, a variety of engaging videos, and a vast collection of memes, signifying a robust and active community.
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|1 TOOKER 兌換 AUD
A$0.0061794237
|1 TOOKER 兌換 GBP
￡0.0030702797
|1 TOOKER 兌換 EUR
€0.0037309728
|1 TOOKER 兌換 USD
$0.00388643
|1 TOOKER 兌換 MYR
RM0.017488935
|1 TOOKER 兌換 TRY
₺0.1363359644
|1 TOOKER 兌換 JPY
¥0.6107524745
|1 TOOKER 兌換 RUB
₽0.401079576
|1 TOOKER 兌換 INR
₹0.3307740573
|1 TOOKER 兌換 IDR
Rp63.7119570192
|1 TOOKER 兌換 PHP
₱0.2295325558
|1 TOOKER 兌換 EGP
￡E.0.1978970156
|1 TOOKER 兌換 BRL
R$0.0239792731
|1 TOOKER 兌換 CAD
C$0.0055575949
|1 TOOKER 兌換 BDT
৳0.4644672493
|1 TOOKER 兌換 NGN
₦6.0348096397
|1 TOOKER 兌換 UAH
₴0.1631523314
|1 TOOKER 兌換 VES
Bs0.1943215
|1 TOOKER 兌換 PKR
Rs1.0816323333
|1 TOOKER 兌換 KZT
₸2.0390154995
|1 TOOKER 兌換 THB
฿0.1342372922
|1 TOOKER 兌換 TWD
NT$0.1268142109
|1 TOOKER 兌換 CHF
Fr0.0034589227
|1 TOOKER 兌換 HKD
HK$0.0301975611
|1 TOOKER 兌換 MAD
.د.م0.0389808929