TonUP 價格 (UP)
今天 TonUP (UP) 的實時價格爲 0.01509862 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。UP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
TonUP 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 612.56K USD
- TonUP 當天價格變化爲 +1.77%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，TonUP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00026227。
在過去30天內，TonUP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0063514579。
在過去60天內，TonUP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0090954222。
在過去90天內，TonUP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.020172079232187765。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00026227
|+1.77%
|30天
|$ -0.0063514579
|-42.06%
|60天
|$ -0.0090954222
|-60.24%
|90天
|$ -0.020172079232187765
|-57.19%
TonUP 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.62%
+1.77%
-7.28%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
TonUP is a launchpad operating on The Open Network (TON), a high-performance Proof-of-Stake (PoS) public blockchain initially proposed by the Telegram team. Designed to bridge the asset gap in TON, TonUP provides a nurturing environment for new projects to thrive. The platform's decision to build on TON stems from its potential and unique offerings, such as its technical structure, which includes the low-level FunC programming language and advanced sharding technology. This foundation allows TonUP to benefit from TON's impressive Transactions Per Second (TPS) capabilities, supporting large-scale applications and fostering a decentralized ecosystem.
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|1 UP 兌換 AUD
A$0.0240068058
|1 UP 兌換 GBP
￡0.012078896
|1 UP 兌換 EUR
€0.0144946752
|1 UP 兌換 USD
$0.01509862
|1 UP 兌換 MYR
RM0.0673398452
|1 UP 兌換 TRY
₺0.545060182
|1 UP 兌換 JPY
¥2.3188460596
|1 UP 兌換 RUB
₽1.4244038108
|1 UP 兌換 INR
₹1.311315147
|1 UP 兌換 IDR
Rp247.5183210528
|1 UP 兌換 PHP
₱0.8782867254
|1 UP 兌換 EGP
￡E.0.7651980616
|1 UP 兌換 BRL
R$0.0869680512
|1 UP 兌換 CAD
C$0.0214400404
|1 UP 兌換 BDT
৳1.827687951
|1 UP 兌換 NGN
₦22.67057793
|1 UP 兌換 UAH
₴0.6294614678
|1 UP 兌換 VES
Bs0.9059172
|1 UP 兌換 PKR
Rs4.2126659662
|1 UP 兌換 KZT
₸7.6139320936
|1 UP 兌換 THB
฿0.514862942
|1 UP 兌換 TWD
NT$0.4958386808
|1 UP 兌換 CHF
Fr0.0137397442
|1 UP 兌換 HKD
HK$0.1174672636
|1 UP 兌換 MAD
.د.م0.1511371862