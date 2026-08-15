TON xStock 今日價格

TON xStock (TONXX) 今日實時價格為 $ 2.75，過去 24 小時內變化了 5.93%。目前 TONXX 兌 USD 的匯率為 $ 2.75 每 TONXX。

TON xStock 目前市值在 $ 479,518 排名第 #-，流通供應量為 174.21K TONXX。過去 24 小時內，TONXX 的交易價格在 $ 2.69（低點）和 $ 2.93（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 4.89，而歷史最低價為 $ 1.5。

短期表現方面，TONXX 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -8.66%。過去一天，總交易量達到 $ 1.07K。

TON xStock（TONXX）市場資訊

市值 $ 479.52K$ 479.52K $ 479.52K 成交量（24H） $ 1.07K$ 1.07K $ 1.07K 完全稀釋市值 $ 92.42M$ 92.42M $ 92.42M 流通量 174.21K 174.21K 174.21K 總供應量 33,577,373.37918591 33,577,373.37918591 33,577,373.37918591

TON xStock 的目前市值為 $ 479.52K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.07K。TONXX 的流通量為 174.21K，總供應量是 33577373.37918591，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 92.42M。