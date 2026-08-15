TON SHIBA 今日價格

TON SHIBA (TSHIB) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.31%。目前 TSHIB 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TSHIB。

TON SHIBA 目前市值在 $ 10,155.88 排名第 #-，流通供應量為 1000.00M TSHIB。過去 24 小時內，TSHIB 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TSHIB 在過去一小時內波動了 +0.59%，過去7 天內波動了 -16.20%。過去一天，總交易量達到 --。

TON SHIBA（TSHIB）市場資訊

市值 $ 10.16K$ 10.16K $ 10.16K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.16K$ 10.16K $ 10.16K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

TON SHIBA 的目前市值為 $ 10.16K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TSHIB 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999999999.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.16K。