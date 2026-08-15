TON Community 今日價格

TON Community (TON) 今日實時價格為 $ 0.00483561，過去 24 小時內變化了 5.08%。目前 TON 兌 USD 的匯率為 $ 0.00483561 每 TON。

TON Community 目前市值在 $ 1,296,513 排名第 #-，流通供應量為 268.12M TON。過去 24 小時內，TON 的交易價格在 $ 0.00483547（低點）和 $ 0.00509432（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.104949，而歷史最低價為 $ 0.00331783。

短期表現方面，TON 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -8.96%。過去一天，總交易量達到 $ 370.71。

TON Community（TON）市場資訊

市值 $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M 成交量（24H） $ 370.71$ 370.71 $ 370.71 完全稀釋市值 $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M 流通量 268.12M 268.12M 268.12M 總供應量 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

TON Community 的目前市值為 $ 1.30M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 370.71。TON 的流通量為 268.12M，總供應量是 400000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.93M。