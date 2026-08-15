TON Cats Jetton 今日價格

TON Cats Jetton (CATS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.20%。目前 CATS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CATS。

TON Cats Jetton 目前市值在 $ 160,400 排名第 #-，流通供應量為 6.67B CATS。過去 24 小時內，CATS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CATS 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -1.77%。過去一天，總交易量達到 --。

TON Cats Jetton（CATS）市場資訊

市值 $ 160.40K$ 160.40K $ 160.40K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 160.40K$ 160.40K $ 160.40K 流通量 6.67B 6.67B 6.67B 總供應量 6,666,666,666.0 6,666,666,666.0 6,666,666,666.0

TON Cats Jetton 的目前市值為 $ 160.40K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CATS 的流通量為 6.67B，總供應量是 6666666666.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 160.40K。