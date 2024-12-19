Tomb Shares 價格 (TSHARE)
今天 Tomb Shares (TSHARE) 的實時價格爲 29.92 USD。目前其市值爲 $ 1.17M USD。TSHARE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Tomb Shares 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.31K USD
- Tomb Shares 當天價格變化爲 -14.35%
- 其循環供應量爲 39.13K USD
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今天內，Tomb Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -5.01249717356445。
在過去30天內，Tomb Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3.1478024160。
在過去60天內，Tomb Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +12.9959016000。
在過去90天內，Tomb Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +5.06848514578267。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -5.01249717356445
|-14.35%
|30天
|$ +3.1478024160
|+10.52%
|60天
|$ +12.9959016000
|+43.44%
|90天
|$ +5.06848514578267
|+20.40%
Tomb Shares 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.23%
-14.35%
-12.99%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 TSHARE 兌換 AUD
A$47.5728
|1 TSHARE 兌換 GBP
￡23.6368
|1 TSHARE 兌換 EUR
€28.7232
|1 TSHARE 兌換 USD
$29.92
|1 TSHARE 兌換 MYR
RM134.64
|1 TSHARE 兌換 TRY
₺1,049.5936
|1 TSHARE 兌換 JPY
¥4,697.7392
|1 TSHARE 兌換 RUB
₽3,102.4048
|1 TSHARE 兌換 INR
₹2,546.4912
|1 TSHARE 兌換 IDR
Rp490,491.7248
|1 TSHARE 兌換 PHP
₱1,767.0752
|1 TSHARE 兌換 EGP
￡E.1,523.5264
|1 TSHARE 兌換 BRL
R$184.6064
|1 TSHARE 兌換 CAD
C$42.7856
|1 TSHARE 兌換 BDT
৳3,575.7392
|1 TSHARE 兌換 NGN
₦46,459.4768
|1 TSHARE 兌換 UAH
₴1,256.0416
|1 TSHARE 兌換 VES
Bs1,496
|1 TSHARE 兌換 PKR
Rs8,327.0352
|1 TSHARE 兌換 KZT
₸15,697.528
|1 TSHARE 兌換 THB
฿1,033.4368
|1 TSHARE 兌換 TWD
NT$976.2896
|1 TSHARE 兌換 CHF
Fr26.6288
|1 TSHARE 兌換 HKD
HK$232.4784
|1 TSHARE 兌換 MAD
.د.م300.0976