Tomb Shares 圖標

Tomb Shares 價格 (TSHARE)

USD

Tomb Shares (TSHARE) 實時價格圖表

$29.92
$29.92$29.92
-14.30%(1D)

今天 Tomb Shares (TSHARE) 的價格

今天 Tomb Shares (TSHARE) 的實時價格爲 29.92 USD。目前其市值爲 $ 1.17M USD。TSHARE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Tomb Shares 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.31K USD
- Tomb Shares 當天價格變化爲 -14.35%
- 其循環供應量爲 39.13K USD

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Tomb Shares (TSHARE) 價格表現 USD

今天內，Tomb Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -5.01249717356445
在過去30天內，Tomb Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3.1478024160
在過去60天內，Tomb Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +12.9959016000
在過去90天內，Tomb Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +5.06848514578267

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -5.01249717356445-14.35%
30天$ +3.1478024160+10.52%
60天$ +12.9959016000+43.44%
90天$ +5.06848514578267+20.40%

Tomb Shares (TSHARE) 價格分析

Tomb Shares 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 27.98
$ 27.98$ 27.98

$ 34.93
$ 34.93$ 34.93

$ 24,382
$ 24,382$ 24,382

+0.23%

-14.35%

-12.99%

Tomb Shares (TSHARE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

$ 4.31K
$ 4.31K$ 4.31K

39.13K
39.13K 39.13K

什麼是Tomb Shares (TSHARE)

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Tomb Shares (TSHARE) 資源

官網

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TSHARE 兌換爲當地貨幣

1 TSHARE 兌換 AUD
A$47.5728
1 TSHARE 兌換 GBP
23.6368
1 TSHARE 兌換 EUR
28.7232
1 TSHARE 兌換 USD
$29.92
1 TSHARE 兌換 MYR
RM134.64
1 TSHARE 兌換 TRY
1,049.5936
1 TSHARE 兌換 JPY
¥4,697.7392
1 TSHARE 兌換 RUB
3,102.4048
1 TSHARE 兌換 INR
2,546.4912
1 TSHARE 兌換 IDR
Rp490,491.7248
1 TSHARE 兌換 PHP
1,767.0752
1 TSHARE 兌換 EGP
￡E.1,523.5264
1 TSHARE 兌換 BRL
R$184.6064
1 TSHARE 兌換 CAD
C$42.7856
1 TSHARE 兌換 BDT
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1 TSHARE 兌換 NGN
46,459.4768
1 TSHARE 兌換 UAH
1,256.0416
1 TSHARE 兌換 VES
Bs1,496
1 TSHARE 兌換 PKR
Rs8,327.0352
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HK$232.4784
1 TSHARE 兌換 MAD
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