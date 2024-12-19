Tomb 圖標

Tomb 價格 (TOMB)

USD

Tomb (TOMB) 實時價格圖表

$0.00878125
$0.00878125$0.00878125
-15.50%(1D)

今天 Tomb (TOMB) 的價格

今天 Tomb (TOMB) 的實時價格爲 0.00878125 USD。目前其市值爲 $ 2.71M USD。TOMB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Tomb 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 14.27K USD
- Tomb 當天價格變化爲 -15.55%
- 其循環供應量爲 309.17M USD

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Tomb (TOMB) 價格表現 USD

今天內，Tomb 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001617940834688323
在過去30天內，Tomb 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0029614739
在過去60天內，Tomb 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0016707750
在過去90天內，Tomb 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.001593947496680521

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.001617940834688323-15.55%
30天$ +0.0029614739+33.72%
60天$ +0.0016707750+19.03%
90天$ +0.001593947496680521+22.18%

Tomb (TOMB) 價格分析

Tomb 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00825275
$ 0.00825275$ 0.00825275

$ 0.01039919
$ 0.01039919$ 0.01039919

$ 17.82
$ 17.82$ 17.82

+0.06%

-15.55%

-12.67%

Tomb (TOMB) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.71M
$ 2.71M$ 2.71M

$ 14.27K
$ 14.27K$ 14.27K

309.17M
309.17M 309.17M

什麼是Tomb (TOMB)

Tomb is the first seigniorage algorithmic token on Fantom Opera Network, bringing a new model that follow the price of a defined asset (FTM in this case). Setting a protocol that will push the price up or down to stay close to the peg target. Tomb token is a foundation that the ecosystem by tomb.finance is going to be build around.

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Tomb (TOMB) 資源

官網

大家還在問：關於 Tomb (TOMB) 的其他問題

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TOMB 兌換爲當地貨幣

1 TOMB 兌換 AUD
A$0.0139621875
1 TOMB 兌換 GBP
0.0069371875
1 TOMB 兌換 EUR
0.00843
1 TOMB 兌換 USD
$0.00878125
1 TOMB 兌換 MYR
RM0.039515625
1 TOMB 兌換 TRY
0.30804625
1 TOMB 兌換 JPY
¥1.3787440625
1 TOMB 兌換 RUB
0.9105278125
1 TOMB 兌換 INR
0.7473721875
1 TOMB 兌換 IDR
Rp143.954895
1 TOMB 兌換 PHP
0.518620625
1 TOMB 兌換 EGP
￡E.0.44714125
1 TOMB 兌換 BRL
R$0.0541803125
1 TOMB 兌換 CAD
C$0.0125571875
1 TOMB 兌換 BDT
1.0494471875
1 TOMB 兌換 NGN
13.6354371875
1 TOMB 兌換 UAH
0.368636875
1 TOMB 兌換 VES
Bs0.4390625
1 TOMB 兌換 PKR
Rs2.4439096875
1 TOMB 兌換 KZT
4.6070828125
1 TOMB 兌換 THB
฿0.303304375
1 TOMB 兌換 TWD
NT$0.2865321875
1 TOMB 兌換 CHF
Fr0.0078153125
1 TOMB 兌換 HKD
HK$0.0682303125
1 TOMB 兌換 MAD
.د.م0.0880759375