TOKPIE 價格 (TKP)
今天 TOKPIE (TKP) 的實時價格爲 0.805934 USD。目前其市值爲 $ 63.92M USD。TKP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
TOKPIE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 37.39K USD
- TOKPIE 當天價格變化爲 -4.58%
- 其循環供應量爲 79.29M USD
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今天內，TOKPIE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0387244747095208。
在過去30天內，TOKPIE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1552468246。
在過去60天內，TOKPIE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3159414407。
在過去90天內，TOKPIE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2499707472097019。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0387244747095208
|-4.58%
|30天
|$ +0.1552468246
|+19.26%
|60天
|$ +0.3159414407
|+39.20%
|90天
|$ +0.2499707472097019
|+44.96%
TOKPIE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.17%
-4.58%
-6.37%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
TOKPIE is the First Cryptocurrency Exchange Platform with BOUNTY STAKES TRADING service. Holders of the TOKPIE (TKP) token can get up to 500% discount on fees, regular airdrops from newly listed projects, up to 70% referral bonus, access to the bounty stakes depositing and trading, P2P loans with TKP pledged as collateral under 90% LTV, and income from TKP lending (staking). Also, TKP is accepted on Tokpie IEO Launchpad.
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|1 TKP 兌換 AUD
A$1.28143506
|1 TKP 兌換 GBP
￡0.63668786
|1 TKP 兌換 EUR
€0.77369664
|1 TKP 兌換 USD
$0.805934
|1 TKP 兌換 MYR
RM3.626703
|1 TKP 兌換 TRY
₺28.27216472
|1 TKP 兌換 JPY
¥126.53969734
|1 TKP 兌換 RUB
₽83.56729646
|1 TKP 兌換 INR
₹68.59304274
|1 TKP 兌換 IDR
Rp13,212.03067296
|1 TKP 兌換 PHP
₱47.59846204
|1 TKP 兌換 EGP
￡E.41.03815928
|1 TKP 兌換 BRL
R$4.97261278
|1 TKP 兌換 CAD
C$1.15248562
|1 TKP 兌換 BDT
৳96.31717234
|1 TKP 兌換 NGN
₦1,251.44625586
|1 TKP 兌換 UAH
₴33.83310932
|1 TKP 兌換 VES
Bs40.2967
|1 TKP 兌換 PKR
Rs224.29949154
|1 TKP 兌換 KZT
₸422.8332731
|1 TKP 兌換 THB
฿27.83696036
|1 TKP 兌換 TWD
NT$26.29762642
|1 TKP 兌換 CHF
Fr0.71728126
|1 TKP 兌換 HKD
HK$6.26210718
|1 TKP 兌換 MAD
.د.م8.08351802