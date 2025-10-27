Tokeo（TOKE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.01254828 $ 0.01254828 $ 0.01254828 24H最低價 $ 0.0130841 $ 0.0130841 $ 0.0130841 24H最高價 24H最低價 $ 0.01254828$ 0.01254828 $ 0.01254828 24H最高價 $ 0.0130841$ 0.0130841 $ 0.0130841 歷史最高 $ 0.081304$ 0.081304 $ 0.081304 最低價 $ 0.00745933$ 0.00745933 $ 0.00745933 漲跌幅（1H） +0.46% 漲跌幅（1D） -0.47% 漲跌幅（7D） -7.90% 漲跌幅（7D） -7.90%

Tokeo（TOKE）目前實時價格為 $0.01267134。過去 24 小時內，TOKE 的交易價格在 $ 0.01254828 至 $ 0.0130841 之間波動，市場活躍度顯著。TOKE 的歷史最高價為 $ 0.081304，歷史最低價為 $ 0.00745933。

從短期表現來看，TOKE 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.46%，過去 24 小時內變動為 -0.47%，過去 7 天內累計變動為 -7.90%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Tokeo（TOKE）市場資訊

市值 $ 674.64K$ 674.64K $ 674.64K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M 流通量 53.23M 53.23M 53.23M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Tokeo 的目前市值為 $ 674.64K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TOKE 的流通量為 53.23M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.27M。