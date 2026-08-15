Tokenised GBP 今日價格

Tokenised GBP (TGBP) 今日實時價格為 $ 1.35，過去 24 小時內變化了 0.21%。目前 TGBP 兌 USD 的匯率為 $ 1.35 每 TGBP。

Tokenised GBP 目前市值在 $ 27,850,825 排名第 #-，流通供應量為 20.59M TGBP。過去 24 小時內，TGBP 的交易價格在 $ 1.35（低點）和 $ 1.35（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.86，而歷史最低價為 $ 1.3。

短期表現方面，TGBP 在過去一小時內波動了 -0.02%，過去7 天內波動了 +0.34%。過去一天，總交易量達到 $ 163.21K。

Tokenised GBP（TGBP）市場資訊

市值 $ 27.85M$ 27.85M $ 27.85M 成交量（24H） $ 163.21K$ 163.21K $ 163.21K 完全稀釋市值 $ 27.85M$ 27.85M $ 27.85M 流通量 20.59M 20.59M 20.59M 總供應量 20,591,639.35 20,591,639.35 20,591,639.35

Tokenised GBP 的目前市值為 $ 27.85M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 163.21K。TGBP 的流通量為 20.59M，總供應量是 20591639.35，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 27.85M。