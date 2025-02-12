Token Name Service 圖標

Token Name Service 價格 (TKN)

USD

Token Name Service (TKN) 實時價格圖表

$0.0107838
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-3.00%(1D)

今天 Token Name Service (TKN) 的價格

今天 Token Name Service (TKN) 的實時價格爲 0.0107838 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。TKN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Token Name Service 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.53K USD
- Token Name Service 當天價格變化爲 -3.09%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Token Name Service (TKN) 價格表現 USD

今天內，Token Name Service 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00034451961590382
在過去30天內，Token Name Service 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0052657112
在過去60天內，Token Name Service 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0071680296
在過去90天內，Token Name Service 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.02902263818568419

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00034451961590382-3.09%
30天$ -0.0052657112-48.82%
60天$ -0.0071680296-66.47%
90天$ -0.02902263818568419-72.90%

Token Name Service (TKN) 價格分析

Token Name Service 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01080798
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$ 0.011346
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$ 0.054132
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-0.57%

-3.09%

-11.83%

Token Name Service (TKN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 1.53K
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什麼是Token Name Service (TKN)

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Token Name Service (TKN) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Token Name Service (TKN) 的其他問題

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TKN 兌換爲當地貨幣

1 TKN 兌換 AUD
A$0.017038404
1 TKN 兌換 GBP
0.00862704
1 TKN 兌換 EUR
0.010352448
1 TKN 兌換 USD
$0.0107838
1 TKN 兌換 MYR
RM0.048095748
1 TKN 兌換 TRY
0.388648152
1 TKN 兌換 JPY
¥1.642588416
1 TKN 兌換 RUB
1.033842906
1 TKN 兌換 INR
0.935710326
1 TKN 兌換 IDR
Rp176.783578272
1 TKN 兌換 PHP
0.626970132
1 TKN 兌換 EGP
￡E.0.54404271
1 TKN 兌換 BRL
R$0.062114688
1 TKN 兌換 CAD
C$0.015420834
1 TKN 兌換 BDT
1.309800348
1 TKN 兌換 NGN
16.21613925
1 TKN 兌換 UAH
0.449576622
1 TKN 兌換 VES
Bs0.647028
1 TKN 兌換 PKR
Rs3.008788038
1 TKN 兌換 KZT
5.457357666
1 TKN 兌換 THB
฿0.36772758
1 TKN 兌換 TWD
NT$0.354139992
1 TKN 兌換 CHF
Fr0.009813258
1 TKN 兌換 HKD
HK$0.084005802
1 TKN 兌換 MAD
.د.م0.108269352