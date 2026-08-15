Token Metrics AI 今日價格

Token Metrics AI (TMAI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 TMAI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TMAI。

Token Metrics AI 目前市值在 $ 79,021 排名第 #-，流通供應量為 13.00B TMAI。過去 24 小時內，TMAI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TMAI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +27.42%。過去一天，總交易量達到 --。

Token Metrics AI（TMAI）市場資訊

市值 $ 79.02K$ 79.02K $ 79.02K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 79.02K$ 79.02K $ 79.02K 流通量 13.00B 13.00B 13.00B 總供應量 12,999,975,072.17442 12,999,975,072.17442 12,999,975,072.17442

Token Metrics AI 的目前市值為 $ 79.02K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TMAI 的流通量為 13.00B，總供應量是 12999975072.17442，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 79.02K。