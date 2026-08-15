Tokamak Network 今日價格

Tokamak Network (TON) 今日實時價格為 $ 0.263801，過去 24 小時內變化了 0.16%。目前 TON 兌 USD 的匯率為 $ 0.263801 每 TON。

Tokamak Network 目前市值在 $ 16,970,584 排名第 #-，流通供應量為 64.33M TON。過去 24 小時內，TON 的交易價格在 $ 0.261621（低點）和 $ 0.26563（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 30.51，而歷史最低價為 $ 0.257438。

短期表現方面，TON 在過去一小時內波動了 +0.19%，過去7 天內波動了 -18.59%。過去一天，總交易量達到 $ 84.23K。

Tokamak Network（TON）市場資訊

市值 $ 16.97M$ 16.97M $ 16.97M 成交量（24H） $ 84.23K$ 84.23K $ 84.23K 完全稀釋市值 $ 28.00M$ 28.00M $ 28.00M 流通量 64.33M 64.33M 64.33M 總供應量 106,128,932.585132 106,128,932.585132 106,128,932.585132

Tokamak Network 的目前市值為 $ 16.97M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 84.23K。TON 的流通量為 64.33M，總供應量是 106128932.585132，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 28.00M。