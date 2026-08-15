Tokabu 今日價格

Tokabu (TOKABU) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 TOKABU 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TOKABU。

Tokabu 目前市值在 $ 9,568.87 排名第 #-，流通供應量為 420,000.00T TOKABU。過去 24 小時內，TOKABU 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TOKABU 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.97%。過去一天，總交易量達到 --。

Tokabu（TOKABU）市場資訊

市值 $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K 流通量 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T 總供應量 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

Tokabu 的目前市值為 $ 9.57K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TOKABU 的流通量為 420,000.00T，總供應量是 4.2e+17，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.57K。