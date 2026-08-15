TOESCOIN 今日價格

TOESCOIN (TOES) 今日實時價格為 $ 0.00539297，過去 24 小時內變化了 8.73%。目前 TOES 兌 USD 的匯率為 $ 0.00539297 每 TOES。

TOESCOIN 目前市值在 $ 5,392,647 排名第 #-，流通供應量為 999.94M TOES。過去 24 小時內，TOES 的交易價格在 $ 0.00492586（低點）和 $ 0.00566303（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01761325，而歷史最低價為 $ 0.00120445。

短期表現方面，TOES 在過去一小時內波動了 +0.73%，過去7 天內波動了 -10.27%。過去一天，總交易量達到 $ 567.35K。

TOESCOIN（TOES）市場資訊

市值 $ 5.39M$ 5.39M $ 5.39M 成交量（24H） $ 567.35K$ 567.35K $ 567.35K 完全稀釋市值 $ 5.39M$ 5.39M $ 5.39M 流通量 999.94M 999.94M 999.94M 總供應量 999,944,671.978029 999,944,671.978029 999,944,671.978029

TOESCOIN 的目前市值為 $ 5.39M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 567.35K。TOES 的流通量為 999.94M，總供應量是 999944671.978029，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.39M。