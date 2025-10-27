Todin（TDN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00106702 $ 0.00106702 $ 0.00106702 24H最低價 $ 0.00112986 $ 0.00112986 $ 0.00112986 24H最高價 24H最低價 $ 0.00106702$ 0.00106702 $ 0.00106702 24H最高價 $ 0.00112986$ 0.00112986 $ 0.00112986 歷史最高 $ 0.00443116$ 0.00443116 $ 0.00443116 最低價 $ 0.00060277$ 0.00060277 $ 0.00060277 漲跌幅（1H） +0.64% 漲跌幅（1D） -3.48% 漲跌幅（7D） +21.84% 漲跌幅（7D） +21.84%

Todin（TDN）目前實時價格為 $0.00108241。過去 24 小時內，TDN 的交易價格在 $ 0.00106702 至 $ 0.00112986 之間波動，市場活躍度顯著。TDN 的歷史最高價為 $ 0.00443116，歷史最低價為 $ 0.00060277。

從短期表現來看，TDN 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.64%，過去 24 小時內變動為 -3.48%，過去 7 天內累計變動為 +21.84%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Todin（TDN）市場資訊

市值 $ 157.97K$ 157.97K $ 157.97K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 867.04K$ 867.04K $ 867.04K 流通量 146.17M 146.17M 146.17M 總供應量 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871

Todin 的目前市值為 $ 157.97K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TDN 的流通量為 146.17M，總供應量是 802285308.8540871，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 867.04K。