TNC（TECHIE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00348034$ 0.00348034 $ 0.00348034 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

TNC（TECHIE）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，TECHIE 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。TECHIE 的歷史最高價為 $ 0.00348034，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，TECHIE 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

TNC（TECHIE）市場資訊

市值 $ 9.56K$ 9.56K $ 9.56K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 26.01K$ 26.01K $ 26.01K 流通量 73.02M 73.02M 73.02M 總供應量 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

TNC 的目前市值為 $ 9.56K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TECHIE 的流通量為 73.02M，總供應量是 200000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 26.01K。