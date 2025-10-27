TIWICAT（TWC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +2.06% 漲跌幅（1D） -3.69% 漲跌幅（7D） -23.61% 漲跌幅（7D） -23.61%

TIWICAT（TWC）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，TWC 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。TWC 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，TWC 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.06%，過去 24 小時內變動為 -3.69%，過去 7 天內累計變動為 -23.61%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

TIWICAT（TWC）市場資訊

市值 $ 944.94K$ 944.94K $ 944.94K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 946.47K$ 946.47K $ 946.47K 流通量 912.50T 912.50T 912.50T 總供應量 913,973,902,909,309.5 913,973,902,909,309.5 913,973,902,909,309.5

TIWICAT 的目前市值為 $ 944.94K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TWC 的流通量為 912.50T，總供應量是 913973902909309.5，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 946.47K。