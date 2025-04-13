Titan Blaze 價格 (BLAZE)
今天 Titan Blaze (BLAZE) 的實時價格爲 0.312519 USD。目前其市值爲 $ 421.62K USD。BLAZE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Titan Blaze 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Titan Blaze 當天價格變化爲 +1.46%
- 其循環供應量爲 1.35M USD
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今天內，Titan Blaze 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00448946。
在過去30天內，Titan Blaze 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0122413379。
在過去60天內，Titan Blaze 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0191999172。
在過去90天內，Titan Blaze 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.5835019922836886。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00448946
|+1.46%
|30天
|$ +0.0122413379
|+3.92%
|60天
|$ +0.0191999172
|+6.14%
|90天
|$ -1.5835019922836886
|-83.51%
Titan Blaze 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.20%
+1.46%
+2.28%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Blaze is a novel Ethereum-based DeFi project offering a unique auction-based token minting and staking platform where users fuel their crypto earnings by purchasing batches and staking tokens for rewards over time.
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|1 BLAZE 兌換 VND
₫8,013.299679
|1 BLAZE 兌換 AUD
A$0.49690521
|1 BLAZE 兌換 GBP
￡0.23751444
|1 BLAZE 兌換 EUR
€0.27501672
|1 BLAZE 兌換 USD
$0.312519
|1 BLAZE 兌換 MYR
RM1.38133398
|1 BLAZE 兌換 TRY
₺11.85072048
|1 BLAZE 兌換 JPY
¥44.84960169
|1 BLAZE 兌換 RUB
₽25.99533042
|1 BLAZE 兌換 INR
₹26.86413324
|1 BLAZE 兌換 IDR
Rp5,208.64791654
|1 BLAZE 兌換 KRW
₩443.91761355
|1 BLAZE 兌換 PHP
₱17.86983642
|1 BLAZE 兌換 EGP
￡E.16.02597432
|1 BLAZE 兌換 BRL
R$1.83136134
|1 BLAZE 兌換 CAD
C$0.43127622
|1 BLAZE 兌換 BDT
৳37.89292875
|1 BLAZE 兌換 NGN
₦496.84895658
|1 BLAZE 兌換 UAH
₴12.91015989
|1 BLAZE 兌換 VES
Bs22.188849
|1 BLAZE 兌換 PKR
Rs87.43969101
|1 BLAZE 兌換 KZT
₸161.17229868
|1 BLAZE 兌換 THB
฿10.46001093
|1 BLAZE 兌換 TWD
NT$10.11624003
|1 BLAZE 兌換 AED
د.إ1.14694473
|1 BLAZE 兌換 CHF
Fr0.25314039
|1 BLAZE 兌換 HKD
HK$2.42202225
|1 BLAZE 兌換 MAD
.د.م2.90017632
|1 BLAZE 兌換 MXN
$6.3441357