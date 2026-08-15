timmythetoaster 今日價格

timmythetoaster (TIMMY) 今日實時價格為 $ 19,85，過去 24 小時內變化了 0,81%。目前 TIMMY 兌 USD 的匯率為 $ 19,85 每 TIMMY。

timmythetoaster 目前市值在 $ 19.845,62 排名第 #-，流通供應量為 999,99 TIMMY。過去 24 小時內，TIMMY 的交易價格在 $ 19,75（低點）和 $ 20,05（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 265,78，而歷史最低價為 $ 19,75。

短期表現方面，TIMMY 在過去一小時內波動了 %0,00，過去7 天內波動了 -%0,89。過去一天，總交易量達到 $ 47,49。

timmythetoaster（TIMMY）市場資訊

市值 $ 19,85K$ 19,85K $ 19,85K 成交量（24H） $ 47,49$ 47,49 $ 47,49 完全稀釋市值 $ 19,85K$ 19,85K $ 19,85K 流通量 999,99 999,99 999,99 總供應量 999,990426177 999,990426177 999,990426177

timmythetoaster 的目前市值為 $ 19,85K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 47,49。TIMMY 的流通量為 999,99，總供應量是 999.990426177，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 19,85K。