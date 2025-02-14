TIMMI 圖標

TIMMI 價格 (TIMMI)

USD

TIMMI (TIMMI) 實時價格圖表

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-3.10%(1D)

今天 TIMMI (TIMMI) 的價格

今天 TIMMI (TIMMI) 的實時價格爲 0.00005793 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。TIMMI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
TIMMI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 986.33 USD
- TIMMI 當天價格變化爲 -3.22%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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TIMMI (TIMMI) 價格表現 USD

今天內，TIMMI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，TIMMI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000155509
在過去60天內，TIMMI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000395252
在過去90天內，TIMMI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00002639735969031729

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-3.22%
30天$ -0.0000155509-26.84%
60天$ -0.0000395252-68.22%
90天$ -0.00002639735969031729-31.30%

TIMMI (TIMMI) 價格分析

TIMMI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00005739
$ 0.00005739$ 0.00005739

$ 0.00006109
$ 0.00006109$ 0.00006109

$ 0.00361674
$ 0.00361674$ 0.00361674

+0.32%

-3.22%

-22.32%

TIMMI (TIMMI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 986.33
$ 986.33$ 986.33

0.00
0.00 0.00

什麼是TIMMI (TIMMI)

Not just another typical apple fan boi $TIMMI

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TIMMI (TIMMI) 資源

官網

大家還在問：關於 TIMMI (TIMMI) 的其他問題

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TIMMI 兌換爲當地貨幣

1 TIMMI 兌換 AUD
A$0.0000915294
1 TIMMI 兌換 GBP
0.0000457647
1 TIMMI 兌換 EUR
0.0000550335
1 TIMMI 兌換 USD
$0.00005793
1 TIMMI 兌換 MYR
RM0.0002572092
1 TIMMI 兌換 TRY
0.0020964867
1 TIMMI 兌換 JPY
¥0.0088424352
1 TIMMI 兌換 RUB
0.005184735
1 TIMMI 兌換 INR
0.0050265861
1 TIMMI 兌換 IDR
Rp0.9343547079
1 TIMMI 兌換 PHP
0.0033506712
1 TIMMI 兌換 EGP
￡E.0.0029324166
1 TIMMI 兌換 BRL
R$0.0003336768
1 TIMMI 兌換 CAD
C$0.0000816813
1 TIMMI 兌換 BDT
0.0070495017
1 TIMMI 兌換 NGN
0.0872437386
1 TIMMI 兌換 UAH
0.0024203154
1 TIMMI 兌換 VES
Bs0.00353373
1 TIMMI 兌換 PKR
Rs0.0161902764
1 TIMMI 兌換 KZT
0.0289794825
1 TIMMI 兌換 THB
฿0.0019487652
1 TIMMI 兌換 TWD
NT$0.0018937317
1 TIMMI 兌換 CHF
Fr0.000052137
1 TIMMI 兌換 HKD
HK$0.0004506954
1 TIMMI 兌換 MAD
.د.م0.0005787207