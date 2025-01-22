Timeswap 圖標

Timeswap 價格 (TIME)

USD

Timeswap (TIME) 實時價格圖表

$0.01049355
$0.01049355$0.01049355
+13.70%(1D)

今天 Timeswap (TIME) 的價格

今天 Timeswap (TIME) 的實時價格爲 0.01049355 USD。目前其市值爲 $ 3.67M USD。TIME 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Timeswap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.79M USD
- Timeswap 當天價格變化爲 +13.71%
- 其循環供應量爲 350.00M USD

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Timeswap (TIME) 價格表現 USD

今天內，Timeswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00126518
在過去30天內，Timeswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Timeswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Timeswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00126518+13.71%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Timeswap (TIME) 價格分析

Timeswap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00856165
$ 0.00856165$ 0.00856165

$ 0.01377181
$ 0.01377181$ 0.01377181

$ 0.01377181
$ 0.01377181$ 0.01377181

+7.09%

+13.71%

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Timeswap (TIME) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.67M
$ 3.67M$ 3.67M

$ 4.79M
$ 4.79M$ 4.79M

350.00M
350.00M 350.00M

什麼是Timeswap (TIME)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Timeswap (TIME) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Timeswap (TIME) 的其他問題

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TIME 兌換爲當地貨幣

1 TIME 兌換 AUD
A$0.0166847445
1 TIME 兌換 GBP
0.0084997755
1 TIME 兌換 EUR
0.010073808
1 TIME 兌換 USD
$0.01049355
1 TIME 兌換 MYR
RM0.046591362
1 TIME 兌換 TRY
0.3740950575
1 TIME 兌換 JPY
¥1.6375184775
1 TIME 兌換 RUB
1.036133127
1 TIME 兌換 INR
0.907901946
1 TIME 兌換 IDR
Rp172.025382312
1 TIME 兌換 PHP
0.613662804
1 TIME 兌換 EGP
￡E.0.527405823
1 TIME 兌換 BRL
R$0.063171171
1 TIME 兌換 CAD
C$0.0150057765
1 TIME 兌換 BDT
1.2706639695
1 TIME 兌換 NGN
16.268990049
1 TIME 兌換 UAH
0.4420932615
1 TIME 兌換 VES
Bs0.57714525
1 TIME 兌換 PKR
Rs2.9099663505
1 TIME 兌換 KZT
5.468188905
1 TIME 兌換 THB
฿0.3552066675
1 TIME 兌換 TWD
NT$0.3438736335
1 TIME 兌換 CHF
Fr0.009444195
1 TIME 兌換 HKD
HK$0.081639819
1 TIME 兌換 MAD
.د.م0.104725629