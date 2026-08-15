Tilly 今日價格

Tilly ($TILLY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 38.33%。目前 $TILLY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 $TILLY。

Tilly 目前市值在 $ 18,966.45 排名第 #-，流通供應量為 999.65M $TILLY。過去 24 小時內，$TILLY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，$TILLY 在過去一小時內波動了 +4.81%，過去7 天內波動了 -77.22%。過去一天，總交易量達到 --。

Tilly（$TILLY）市場資訊

市值 $ 18.97K$ 18.97K $ 18.97K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 18.97K$ 18.97K $ 18.97K 流通量 999.65M 999.65M 999.65M 總供應量 999,652,247.638042 999,652,247.638042 999,652,247.638042

Tilly 的目前市值為 $ 18.97K, 它過去 24 小時的交易量為 --。$TILLY 的流通量為 999.65M，總供應量是 999652247.638042，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 18.97K。