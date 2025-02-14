Tiger Scrub Money 圖標

Tiger Scrub Money 價格 (TIGER)

USD

Tiger Scrub Money (TIGER) 實時價格圖表

$6.97
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0.00%(1D)

今天 Tiger Scrub Money (TIGER) 的價格

今天 Tiger Scrub Money (TIGER) 的實時價格爲 6.97 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。TIGER 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Tiger Scrub Money 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.87 USD
- Tiger Scrub Money 當天價格變化爲 +0.13%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Tiger Scrub Money (TIGER) 價格表現 USD

今天內，Tiger Scrub Money 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00909349
在過去30天內，Tiger Scrub Money 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1238582940
在過去60天內，Tiger Scrub Money 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.3927377330
在過去90天內，Tiger Scrub Money 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.884263647356758

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00909349+0.13%
30天$ +0.1238582940+1.78%
60天$ +1.3927377330+19.98%
90天$ +1.884263647356758+37.05%

Tiger Scrub Money (TIGER) 價格分析

Tiger Scrub Money 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 6.95
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$ 6.99
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$ 169.37
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+0.04%

+0.13%

+1.89%

Tiger Scrub Money (TIGER) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 5.87
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什麼是Tiger Scrub Money (TIGER)

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Tiger Scrub Money (TIGER) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Tiger Scrub Money (TIGER) 的其他問題

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TIGER 兌換爲當地貨幣

1 TIGER 兌換 AUD
A$11.0126
1 TIGER 兌換 GBP
5.5063
1 TIGER 兌換 EUR
6.6215
1 TIGER 兌換 USD
$6.97
1 TIGER 兌換 MYR
RM30.9468
1 TIGER 兌換 TRY
252.2443
1 TIGER 兌換 JPY
¥1,063.9008
1 TIGER 兌換 RUB
623.815
1 TIGER 兌換 INR
604.7869
1 TIGER 兌換 IDR
Rp112,419.3391
1 TIGER 兌換 PHP
403.1448
1 TIGER 兌換 EGP
￡E.352.8214
1 TIGER 兌換 BRL
R$40.1472
1 TIGER 兌換 CAD
C$9.8277
1 TIGER 兌換 BDT
848.1793
1 TIGER 兌換 NGN
10,496.9594
1 TIGER 兌換 UAH
291.2066
1 TIGER 兌換 VES
Bs425.17
1 TIGER 兌換 PKR
Rs1,947.9756
1 TIGER 兌換 KZT
3,486.7425
1 TIGER 兌換 THB
฿234.4708
1 TIGER 兌換 TWD
NT$227.8493
1 TIGER 兌換 CHF
Fr6.273
1 TIGER 兌換 HKD
HK$54.2266
1 TIGER 兌換 MAD
.د.م69.6303