Tidex 圖標

Tidex 價格 (TDX)

USD

Tidex (TDX) 實時價格圖表

$0.02593341
$0.02593341$0.02593341
+4.20%(1D)

今天 Tidex (TDX) 的價格

今天 Tidex (TDX) 的實時價格爲 0.02593341 USD。目前其市值爲 $ 259.73K USD。TDX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Tidex 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 23.11 USD
- Tidex 當天價格變化爲 +4.25%
- 其循環供應量爲 10.00M USD

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Tidex (TDX) 價格表現 USD

今天內，Tidex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00105839
在過去30天內，Tidex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0092816374
在過去60天內，Tidex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0112615729
在過去90天內，Tidex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.004528952615010192

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00105839+4.25%
30天$ -0.0092816374-35.79%
60天$ -0.0112615729-43.42%
90天$ -0.004528952615010192-14.86%

Tidex (TDX) 價格分析

Tidex 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01854632
$ 0.01854632$ 0.01854632

$ 0.03367938
$ 0.03367938$ 0.03367938

$ 0.804177
$ 0.804177$ 0.804177

-0.21%

+4.25%

+83.42%

Tidex (TDX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 259.73K
$ 259.73K$ 259.73K

$ 23.11
$ 23.11$ 23.11

10.00M
10.00M 10.00M

什麼是Tidex (TDX)

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Tidex (TDX) 資源

官網

大家還在問：關於 Tidex (TDX) 的其他問題

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TDX 兌換爲當地貨幣

1 TDX 兌換 AUD
A$0.0412341219
1 TDX 兌換 GBP
0.0204873939
1 TDX 兌換 EUR
0.0248960736
1 TDX 兌換 USD
$0.02593341
1 TDX 兌換 MYR
RM0.116700345
1 TDX 兌換 TRY
0.9100033569
1 TDX 兌換 JPY
¥4.0876240842
1 TDX 兌換 RUB
2.6838486009
1 TDX 兌換 INR
2.2077111933
1 TDX 兌換 IDR
Rp425.1378008304
1 TDX 兌換 PHP
1.5324051969
1 TDX 兌換 EGP
￡E.1.3202699031
1 TDX 兌換 BRL
R$0.1589718033
1 TDX 兌換 CAD
C$0.0370847763
1 TDX 兌換 BDT
3.0993018291
1 TDX 兌換 NGN
40.2691397139
1 TDX 兌換 UAH
1.0886845518
1 TDX 兌換 VES
Bs1.2966705
1 TDX 兌換 PKR
Rs7.2175273371
1 TDX 兌換 KZT
13.6059635565
1 TDX 兌換 THB
฿0.8962586496
1 TDX 兌換 TWD
NT$0.8462071683
1 TDX 兌換 CHF
Fr0.0230807349
1 TDX 兌換 HKD
HK$0.2015025957
1 TDX 兌換 MAD
.د.م0.2601121023