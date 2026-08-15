Tibanne Thecat 今日價格

Tibanne Thecat (CHIEFPUSSY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 12.16%。目前 CHIEFPUSSY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CHIEFPUSSY。

Tibanne Thecat 目前市值在 $ 303,723 排名第 #-，流通供應量為 969.91M CHIEFPUSSY。過去 24 小時內，CHIEFPUSSY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CHIEFPUSSY 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 -9.30%。過去一天，總交易量達到 $ 2.70K。

Tibanne Thecat（CHIEFPUSSY）市場資訊

市值 $ 303.72K$ 303.72K $ 303.72K 成交量（24H） $ 2.70K$ 2.70K $ 2.70K 完全稀釋市值 $ 303.72K$ 303.72K $ 303.72K 流通量 969.91M 969.91M 969.91M 總供應量 969,906,030.224596 969,906,030.224596 969,906,030.224596

Tibanne Thecat 的目前市值為 $ 303.72K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.70K。CHIEFPUSSY 的流通量為 969.91M，總供應量是 969906030.224596，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 303.72K。