ThorFi 圖標

ThorFi 價格 (THOR)

USD

ThorFi (THOR) 實時價格圖表

$0.135429
$0.135429$0.135429
+2.40%(1D)

今天 ThorFi (THOR) 的價格

今天 ThorFi (THOR) 的實時價格爲 0.135429 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。THOR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ThorFi 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 914.73 USD
- ThorFi 當天價格變化爲 +2.49%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 THOR兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 THOR 價格信息的首選平臺。

ThorFi (THOR) 價格表現 USD

今天內，ThorFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00329307
在過去30天內，ThorFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0416181984
在過去60天內，ThorFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0419132034
在過去90天內，ThorFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.07108121178989526

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00329307+2.49%
30天$ -0.0416181984-30.73%
60天$ -0.0419132034-30.94%
90天$ -0.07108121178989526-34.42%

ThorFi (THOR) 價格分析

ThorFi 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.129628
$ 0.129628$ 0.129628

$ 0.136447
$ 0.136447$ 0.136447

$ 449.05
$ 449.05$ 449.05

+0.40%

+2.49%

+8.25%

ThorFi (THOR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 914.73
$ 914.73$ 914.73

0.00
0.00 0.00

什麼是ThorFi (THOR)

Bringing DeFi to everyone through a dynamic ecosystem of gamified utilities built on the AVAX network.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

ThorFi (THOR) 資源

官網

大家還在問：關於 ThorFi (THOR) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

THOR 兌換爲當地貨幣

1 THOR 兌換 AUD
A$0.2166864
1 THOR 兌換 GBP
0.10969749
1 THOR 兌換 EUR
0.13136613
1 THOR 兌換 USD
$0.135429
1 THOR 兌換 MYR
RM0.6094305
1 THOR 兌換 TRY
4.79689518
1 THOR 兌換 JPY
¥21.0321237
1 THOR 兌換 RUB
13.96543848
1 THOR 兌換 INR
11.7281514
1 THOR 兌換 IDR
Rp2,220.14718576
1 THOR 兌換 PHP
7.93478511
1 THOR 兌換 EGP
￡E.6.8256216
1 THOR 兌換 BRL
R$0.82069974
1 THOR 兌換 CAD
C$0.19366347
1 THOR 兌換 BDT
16.46545782
1 THOR 兌換 NGN
210.94827327
1 THOR 兌換 UAH
5.71239522
1 THOR 兌換 VES
Bs7.313166
1 THOR 兌換 PKR
Rs37.78604529
1 THOR 兌換 KZT
71.8450845
1 THOR 兌換 THB
฿4.67771766
1 THOR 兌換 TWD
NT$4.45696839
1 THOR 兌換 CHF
Fr0.12324039
1 THOR 兌換 HKD
HK$1.05363762
1 THOR 兌換 MAD
.د.م1.36106145