THORChain Yield 今日價格

THORChain Yield (TCY) 今日實時價格為 $ 0.131188，過去 24 小時內變化了 1.41%。目前 TCY 兌 USD 的匯率為 $ 0.131188 每 TCY。

THORChain Yield 目前市值在 $ 24,371,575 排名第 #-，流通供應量為 185.77M TCY。過去 24 小時內，TCY 的交易價格在 $ 0.123874（低點）和 $ 0.131272（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.342106，而歷史最低價為 $ 0.061442。

短期表現方面，TCY 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 +3.53%。過去一天，總交易量達到 $ 63.82K。

THORChain Yield（TCY）市場資訊

市值 $ 24.37M$ 24.37M $ 24.37M 成交量（24H） $ 63.82K$ 63.82K $ 63.82K 完全稀釋市值 $ 27.55M$ 27.55M $ 27.55M 流通量 185.77M 185.77M 185.77M 總供應量 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

THORChain Yield 的目前市值為 $ 24.37M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 63.82K。TCY 的流通量為 185.77M，總供應量是 210000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 27.55M。