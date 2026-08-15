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mexc
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USD
this is not a website (WEBSITE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 17:14:23 (UTC+8)

this is not a website 今日價格

this is not a website (WEBSITE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.93%。目前 WEBSITE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WEBSITE。

this is not a website 目前市值在 $ 181,899 排名第 #-，流通供應量為 938.64M WEBSITE。過去 24 小時內，WEBSITE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0

短期表現方面，WEBSITE 在過去一小時內波動了 -4.25%，過去7 天內波動了 +72.87%。過去一天，總交易量達到 $ 80.31K

this is not a website（WEBSITE）市場資訊

$ 181.90K
$ 181.90K$ 181.90K

$ 80.31K
$ 80.31K$ 80.31K

$ 181.90K
$ 181.90K$ 181.90K

938.64M
938.64M 938.64M

938,644,169.2532657
938,644,169.2532657 938,644,169.2532657

this is not a website 的目前市值為 $ 181.90K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 80.31K。WEBSITE 的流通量為 938.64M，總供應量是 938644169.2532657，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 181.90K

this is not a website 價格歷史 USD

24 小時價格變化區間：
$ 0
$ 0$ 0
24H最低價
$ 0
$ 0$ 0
24H最高價

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-4.25%

+0.93%

+72.87%

+72.87%

this is not a website（WEBSITE）價格歷史 USD

今天內，this is not a website 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去30天內，this is not a website 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去60天內，this is not a website 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去90天內，this is not a website 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.93%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

this is not a website 的價格預測

this is not a website（WEBSITE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，WEBSITE 在 2030 年的目標價格為 $ --，預計增長率為 0.00%
this is not a website (WEBSITE) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，this is not a website 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 this is not a website 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 this is not a website 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 WEBSITE 2026–2027 年價格的預測。

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this is not a website (WEBSITE) 資源

官網

類別 :

MemeRobinhood Chain MemeRobinhood Ecosystem

關於 this is not a website

今日this is not a website的即時價值是多少？

今日，this is not a website的交易價格為NT$，過去24小時內的價格波動幅度為0.92%。此價格不斷變化，反映了市場的即時情緒。

目前WEBSITE的波動性如何？

24小時波動率為--%，這能讓我們了解該代幣價格變動的迅速程度。波動性越高，根據市場狀況，既可能帶來交易機會，也可能伴隨風險。

今日this is not a website的流動性狀況如何？

this is not a website的流動性得分為--/100，用以評估其在各交易所的市場深度。流動性越高，通常意味著買賣價差越窄，市場訂單的執行效果也越好。

今日WEBSITE的交易價格範圍是什麼？

過去24小時內，其交易價格介於NT$至NT$之間。這一價格區間有助交易者判斷短期策略中的支撐位與阻力位。

今日WEBSITE的交易量是多少？

過去一天內，總共交易了NT$--。交易量激增往往預示著重大價格走勢或市場情緒的轉變。

投資者應如何解讀this is not a website的風險水平？

風險取決於波動性、流動性深度、市場排名以及供應分布。作為建立在--上的Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme資產，WEBSITE的風險特性會隨著生態系統更新或整個行業趨勢而波動。

人們還問：關於this is not a website的其他問題

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this is not a website（WEBSITE）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

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