this coin is so good（GLAZE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00001096 $ 0.00001096 $ 0.00001096 24H最低價 $ 0.00001142 $ 0.00001142 $ 0.00001142 24H最高價 24H最低價 $ 0.00001096$ 0.00001096 $ 0.00001096 24H最高價 $ 0.00001142$ 0.00001142 $ 0.00001142 歷史最高 $ 0.00007722$ 0.00007722 $ 0.00007722 最低價 $ 0.00000968$ 0.00000968 $ 0.00000968 漲跌幅（1H） +1.29% 漲跌幅（1D） +2.47% 漲跌幅（7D） +1.05% 漲跌幅（7D） +1.05%

this coin is so good（GLAZE）目前實時價格為 $0.0000113。過去 24 小時內，GLAZE 的交易價格在 $ 0.00001096 至 $ 0.00001142 之間波動，市場活躍度顯著。GLAZE 的歷史最高價為 $ 0.00007722，歷史最低價為 $ 0.00000968。

從短期表現來看，GLAZE 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.29%，過去 24 小時內變動為 +2.47%，過去 7 天內累計變動為 +1.05%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

this coin is so good（GLAZE）市場資訊

市值 $ 11.29K$ 11.29K $ 11.29K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.29K$ 11.29K $ 11.29K 流通量 999.56M 999.56M 999.56M 總供應量 999,560,084.163295 999,560,084.163295 999,560,084.163295

this coin is so good 的目前市值為 $ 11.29K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GLAZE 的流通量為 999.56M，總供應量是 999560084.163295，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.29K。