this coin is scarce（SCARCE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00100252 $ 0.00100252 $ 0.00100252 24H最低價 $ 0.00105904 $ 0.00105904 $ 0.00105904 24H最高價 24H最低價 $ 0.00100252$ 0.00100252 $ 0.00100252 24H最高價 $ 0.00105904$ 0.00105904 $ 0.00105904 歷史最高 $ 0.03268383$ 0.03268383 $ 0.03268383 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -2.34% 漲跌幅（7D） +3.73% 漲跌幅（7D） +3.73%

this coin is scarce（SCARCE）目前實時價格為 $0.00100323。過去 24 小時內，SCARCE 的交易價格在 $ 0.00100252 至 $ 0.00105904 之間波動，市場活躍度顯著。SCARCE 的歷史最高價為 $ 0.03268383，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，SCARCE 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 -2.34%，過去 7 天內累計變動為 +3.73%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

this coin is scarce（SCARCE）市場資訊

市值 $ 9.98K$ 9.98K $ 9.98K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 9.98K$ 9.98K $ 9.98K 流通量 9.94M 9.94M 9.94M 總供應量 9,944,423.880245 9,944,423.880245 9,944,423.880245

this coin is scarce 的目前市值為 $ 9.98K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SCARCE 的流通量為 9.94M，總供應量是 9944423.880245，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.98K。