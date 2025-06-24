Thetanuts Finance 價格 (NUTS)
今天 Thetanuts Finance (NUTS) 的實時價格爲 0.00157965 USD。目前其市值爲 $ 1.67M USD。NUTS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Thetanuts Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Thetanuts Finance 當天價格變化爲 +1.24%
- 其循環供應量爲 1.06B USD
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今天內，Thetanuts Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Thetanuts Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000865921。
在過去60天內，Thetanuts Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000085350。
在過去90天內，Thetanuts Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001218546966217316。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+1.24%
|30天
|$ -0.0000865921
|-5.48%
|60天
|$ -0.0000085350
|-0.54%
|90天
|$ -0.0001218546966217316
|-7.16%
Thetanuts Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.39%
+1.24%
-0.58%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Thetanuts Finance is building a decentralised on-chain options protocol focused on altcoin options.
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|1 NUTS 兌換 VND
₫41.56848975
|1 NUTS 兌換 AUD
A$0.0024168645
|1 NUTS 兌換 GBP
￡0.0011531445
|1 NUTS 兌換 EUR
€0.001358499
|1 NUTS 兌換 USD
$0.00157965
|1 NUTS 兌換 MYR
RM0.006697716
|1 NUTS 兌換 TRY
₺0.0626015295
|1 NUTS 兌換 JPY
¥0.228922878
|1 NUTS 兌換 RUB
₽0.124034118
|1 NUTS 兌換 INR
₹0.1359288825
|1 NUTS 兌換 IDR
Rp25.895897496
|1 NUTS 兌換 KRW
₩2.1462546585
|1 NUTS 兌換 PHP
₱0.0899610675
|1 NUTS 兌換 EGP
￡E.0.0790614825
|1 NUTS 兌換 BRL
R$0.0086722785
|1 NUTS 兌換 CAD
C$0.0021641205
|1 NUTS 兌換 BDT
৳0.1930490265
|1 NUTS 兌換 NGN
₦2.449057767
|1 NUTS 兌換 UAH
₴0.065902998
|1 NUTS 兌換 VES
Bs0.16270395
|1 NUTS 兌換 PKR
Rs0.4497737445
|1 NUTS 兌換 KZT
₸0.816773829
|1 NUTS 兌換 THB
฿0.051591369
|1 NUTS 兌換 TWD
NT$0.046599675
|1 NUTS 兌換 AED
د.إ0.0057973155
|1 NUTS 兌換 CHF
Fr0.00126372
|1 NUTS 兌換 HKD
HK$0.012384456
|1 NUTS 兌換 MAD
.د.م0.0143590185
|1 NUTS 兌換 MXN
$0.030076536