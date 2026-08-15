TheSpaceShibaInu 今日價格

TheSpaceShibaInu (ASTROID) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 17,91%。目前 ASTROID 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ASTROID。

TheSpaceShibaInu 目前市值在 $ 23 493 排名第 #-，流通供應量為 998,82M ASTROID。過去 24 小時內，ASTROID 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ASTROID 在過去一小時內波動了 +0,05%，過去7 天內波動了 -25,31%。過去一天，總交易量達到 --。

TheSpaceShibaInu（ASTROID）市場資訊

市值 $ 23,49K$ 23,49K $ 23,49K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 23,49K$ 23,49K $ 23,49K 流通量 998,82M 998,82M 998,82M 總供應量 998 824 153,151338 998 824 153,151338 998 824 153,151338

TheSpaceShibaInu 的目前市值為 $ 23,49K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ASTROID 的流通量為 998,82M，總供應量是 998824153.151338，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 23,49K。