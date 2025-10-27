Thermo Fisher xStock（TMOX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 560.56 $ 560.56 $ 560.56 24H最低價 $ 560.62 $ 560.62 $ 560.62 24H最高價 24H最低價 $ 560.56$ 560.56 $ 560.56 24H最高價 $ 560.62$ 560.62 $ 560.62 歷史最高 $ 560.62$ 560.62 $ 560.62 最低價 $ 464.51$ 464.51 $ 464.51 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） +0.01% 漲跌幅（7D） +10.76% 漲跌幅（7D） +10.76%

Thermo Fisher xStock（TMOX）目前實時價格為 $560.62。過去 24 小時內，TMOX 的交易價格在 $ 560.56 至 $ 560.62 之間波動，市場活躍度顯著。TMOX 的歷史最高價為 $ 560.62，歷史最低價為 $ 464.51。

從短期表現來看，TMOX 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 +0.01%，過去 7 天內累計變動為 +10.76%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Thermo Fisher xStock（TMOX）市場資訊

市值 $ 182.97K$ 182.97K $ 182.97K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.93M$ 11.93M $ 11.93M 流通量 326.37 326.37 326.37 總供應量 21,271.404323034 21,271.404323034 21,271.404323034

Thermo Fisher xStock 的目前市值為 $ 182.97K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TMOX 的流通量為 326.37，總供應量是 21271.404323034，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.93M。