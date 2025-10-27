Theo Short Duration US Treasury Fund（THBILL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.999706 $ 0.999706 $ 0.999706 24H最低價 $ 1.016 $ 1.016 $ 1.016 24H最高價 24H最低價 $ 0.999706$ 0.999706 $ 0.999706 24H最高價 $ 1.016$ 1.016 $ 1.016 歷史最高 $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 最低價 $ 0.906552$ 0.906552 $ 0.906552 漲跌幅（1H） -0.17% 漲跌幅（1D） -0.40% 漲跌幅（7D） -0.11% 漲跌幅（7D） -0.11%

Theo Short Duration US Treasury Fund（THBILL）目前實時價格為 $1.007。過去 24 小時內，THBILL 的交易價格在 $ 0.999706 至 $ 1.016 之間波動，市場活躍度顯著。THBILL 的歷史最高價為 $ 1.11，歷史最低價為 $ 0.906552。

從短期表現來看，THBILL 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.17%，過去 24 小時內變動為 -0.40%，過去 7 天內累計變動為 -0.11%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Theo Short Duration US Treasury Fund（THBILL）市場資訊

市值 $ 131.64M$ 131.64M $ 131.64M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 131.64M$ 131.64M $ 131.64M 流通量 130.74M 130.74M 130.74M 總供應量 130,741,158.737537 130,741,158.737537 130,741,158.737537

Theo Short Duration US Treasury Fund 的目前市值為 $ 131.64M, 它過去 24 小時的交易量為 --。THBILL 的流通量為 130.74M，總供應量是 130741158.737537，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 131.64M。