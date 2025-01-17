The1 價格 (THE1)

USD

The1 (THE1) 實時價格圖表

$0.0044297
$0.0044297$0.0044297
+20.40%(1D)

今天 The1 (THE1) 的價格

今天 The1 (THE1) 的實時價格爲 0.0044297 USD。目前其市值爲 $ 4.43M USD。THE1 兌換 USD 的價格爲實時更新。
The1 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 55.28K USD
- The1 當天價格變化爲 +20.47%
- 其循環供應量爲 1000.00M USD

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The1 (THE1) 價格表現 USD

今天內，The1 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00075267
在過去30天內，The1 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，The1 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，The1 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00075267+20.47%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

The1 (THE1) 價格分析

The1 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00359848
$ 0.00359848$ 0.00359848

$ 0.00478596
$ 0.00478596$ 0.00478596

$ 0.0055997
$ 0.0055997$ 0.0055997

+2.02%

+20.47%

+36.92%

The1 (THE1) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 4.43M
$ 4.43M$ 4.43M

$ 55.28K
$ 55.28K$ 55.28K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

什麼是The1 (THE1)

THE1 is a dynamic crypto token analysis platform that harnesses a coordinated collective of specialized AI agents to deliver in-depth market assessments, strategic investment advice, and comprehensive portfolio insights. By employing a hierarchical approach, multiple expert agents collaborate to evaluate narrative propagation, token fundamentals, chart patterns, and sentiment data, ensuring accurate and actionable recommendations.

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The1 (THE1) 資源

官網

大家還在問：關於 The1 (THE1) 的其他問題

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THE1 兌換爲當地貨幣

1 THE1 兌換 AUD
A$0.00708752
1 THE1 兌換 GBP
0.003588057
1 THE1 兌換 EUR
0.004296809
1 THE1 兌換 USD
$0.0044297
1 THE1 兌換 MYR
RM0.01993365
1 THE1 兌換 TRY
0.156944271
1 THE1 兌換 JPY
¥0.688552568
1 THE1 兌換 RUB
0.456879258
1 THE1 兌換 INR
0.38361202
1 THE1 兌換 IDR
Rp72.618021168
1 THE1 兌換 PHP
0.259491826
1 THE1 兌換 EGP
￡E.0.22325688
1 THE1 兌換 BRL
R$0.026755388
1 THE1 兌換 CAD
C$0.006334471
1 THE1 兌換 BDT
0.538562926
1 THE1 兌換 NGN
6.899833611
1 THE1 兌換 UAH
0.186844746
1 THE1 兌換 VES
Bs0.2392038
1 THE1 兌換 PKR
Rs1.235930597
1 THE1 兌換 KZT
2.34995585
1 THE1 兌換 THB
฿0.153134729
1 THE1 兌換 TWD
NT$0.145781427
1 THE1 兌換 CHF
Fr0.004031027
1 THE1 兌換 HKD
HK$0.034463066
1 THE1 兌換 MAD
.د.م0.044518485