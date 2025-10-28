The Wizard of Buyback（WIZB）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00113077$ 0.00113077 $ 0.00113077 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.34% 漲跌幅（1D） +13.18% 漲跌幅（7D） +14.78% 漲跌幅（7D） +14.78%

The Wizard of Buyback（WIZB）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，WIZB 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。WIZB 的歷史最高價為 $ 0.00113077，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，WIZB 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.34%，過去 24 小時內變動為 +13.18%，過去 7 天內累計變動為 +14.78%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

The Wizard of Buyback（WIZB）市場資訊

市值 $ 11.35K$ 11.35K $ 11.35K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.35K$ 11.35K $ 11.35K 流通量 999.53M 999.53M 999.53M 總供應量 999,533,447.360777 999,533,447.360777 999,533,447.360777

The Wizard of Buyback 的目前市值為 $ 11.35K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WIZB 的流通量為 999.53M，總供應量是 999533447.360777，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.35K。