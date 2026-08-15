The wife of Pepe The Frog 今日價格

The wife of Pepe The Frog (PEEPA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 14.02%。目前 PEEPA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PEEPA。

The wife of Pepe The Frog 目前市值在 $ 13,406.43 排名第 #-，流通供應量為 999.39M PEEPA。過去 24 小時內，PEEPA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PEEPA 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 +0.42%。過去一天，總交易量達到 --。

The wife of Pepe The Frog（PEEPA）市場資訊

市值 $ 13.41K$ 13.41K $ 13.41K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 13.41K$ 13.41K $ 13.41K 流通量 999.39M 999.39M 999.39M 總供應量 999,386,024.021559 999,386,024.021559 999,386,024.021559

The wife of Pepe The Frog 的目前市值為 $ 13.41K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PEEPA 的流通量為 999.39M，總供應量是 999386024.021559，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.41K。