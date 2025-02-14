The Vault Staked SOL 圖標

The Vault Staked SOL 價格 (VSOL)

USD

The Vault Staked SOL (VSOL) 實時價格圖表

$208.07
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-0.10%(1D)

今天 The Vault Staked SOL (VSOL) 的價格

今天 The Vault Staked SOL (VSOL) 的實時價格爲 207.94 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。VSOL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
The Vault Staked SOL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 292.08K USD
- The Vault Staked SOL 當天價格變化爲 -0.20%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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The Vault Staked SOL (VSOL) 價格表現 USD

今天內，The Vault Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.4209212828882
在過去30天內，The Vault Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +9.7733255580
在過去60天內，The Vault Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -22.7938213620
在過去90天內，The Vault Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -16.64778766438223

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.4209212828882-0.20%
30天$ +9.7733255580+4.70%
60天$ -22.7938213620-10.96%
90天$ -16.64778766438223-7.41%

The Vault Staked SOL (VSOL) 價格分析

The Vault Staked SOL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 202.18
$ 202.18$ 202.18

$ 211.08
$ 211.08$ 211.08

$ 288.13
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+0.23%

-0.20%

+3.42%

The Vault Staked SOL (VSOL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 292.08K
$ 292.08K$ 292.08K

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什麼是The Vault Staked SOL (VSOL)

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The Vault Staked SOL (VSOL) 資源

官網

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VSOL 兌換爲當地貨幣

1 VSOL 兌換 AUD
A$328.5452
1 VSOL 兌換 GBP
164.2726
1 VSOL 兌換 EUR
197.543
1 VSOL 兌換 USD
$207.94
1 VSOL 兌換 MYR
RM923.2536
1 VSOL 兌換 TRY
7,525.3486
1 VSOL 兌換 JPY
¥31,739.9616
1 VSOL 兌換 RUB
18,610.63
1 VSOL 兌換 INR
18,042.9538
1 VSOL 兌換 IDR
Rp3,353,870.4982
1 VSOL 兌換 PHP
12,027.2496
1 VSOL 兌換 EGP
￡E.10,525.9228
1 VSOL 兌換 BRL
R$1,197.7344
1 VSOL 兌換 CAD
C$293.1954
1 VSOL 兌換 BDT
25,304.2186
1 VSOL 兌換 NGN
313,161.7988
1 VSOL 兌換 UAH
8,687.7332
1 VSOL 兌換 VES
Bs12,684.34
1 VSOL 兌換 PKR
Rs58,115.0712
1 VSOL 兌換 KZT
104,021.985
1 VSOL 兌換 THB
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1 VSOL 兌換 TWD
NT$6,793.3998
1 VSOL 兌換 CHF
Fr187.146
1 VSOL 兌換 HKD
HK$1,617.7732
1 VSOL 兌換 MAD
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