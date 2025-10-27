The Surfing Frenchie（DALE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00162335$ 0.00162335 $ 0.00162335 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +3.22% 漲跌幅（1D） +1.35% 漲跌幅（7D） +25.14% 漲跌幅（7D） +25.14%

The Surfing Frenchie（DALE）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，DALE 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。DALE 的歷史最高價為 $ 0.00162335，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，DALE 在過去 1 小時內的價格變動為 +3.22%，過去 24 小時內變動為 +1.35%，過去 7 天內累計變動為 +25.14%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

The Surfing Frenchie（DALE）市場資訊

市值 $ 206.97K$ 206.97K $ 206.97K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 206.97K$ 206.97K $ 206.97K 流通量 998.77M 998.77M 998.77M 總供應量 998,770,545.497261 998,770,545.497261 998,770,545.497261

The Surfing Frenchie 的目前市值為 $ 206.97K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DALE 的流通量為 998.77M，總供應量是 998770545.497261，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 206.97K。