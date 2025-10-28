THE SUBSTANCE（DOSE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00008029 - $ 0.00008369
24H最低價 $ 0.00008029
24H最高價 $ 0.00008369
歷史最高 $ 0.0010989
最低價 $ 0.00007288
漲跌幅（1H） +0.73%
漲跌幅（1D） +1.63%
漲跌幅（7D） +0.93%

THE SUBSTANCE（DOSE）目前實時價格為 $0.00008224。過去 24 小時內，DOSE 的交易價格在 $ 0.00008029 至 $ 0.00008369 之間波動，市場活躍度顯著。DOSE 的歷史最高價為 $ 0.0010989，歷史最低價為 $ 0.00007288。

從短期表現來看，DOSE 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.73%，過去 24 小時內變動為 +1.63%，過去 7 天內累計變動為 +0.93%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

THE SUBSTANCE（DOSE）市場資訊

市值 $ 82.24K
成交量（24H） ----
完全稀釋市值 $ 82.24K
流通量 1000.00M
總供應量 999,999,686.255455

THE SUBSTANCE 的目前市值為 $ 82.24K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DOSE 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999999686.255455，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 82.24K。