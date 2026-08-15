The Stock Impaler 今日價格

The Stock Impaler (STOCKIMPALER) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.44%。目前 STOCKIMPALER 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 STOCKIMPALER。

The Stock Impaler 目前市值在 $ 785,521 排名第 #-，流通供應量為 986.93M STOCKIMPALER。過去 24 小時內，STOCKIMPALER 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00130682，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，STOCKIMPALER 在過去一小時內波動了 +3.36%，過去7 天內波動了 -35.13%。過去一天，總交易量達到 $ 21.72K。

The Stock Impaler（STOCKIMPALER）市場資訊

市值 $ 785.52K$ 785.52K $ 785.52K 成交量（24H） $ 21.72K$ 21.72K $ 21.72K 完全稀釋市值 $ 785.52K$ 785.52K $ 785.52K 流通量 986.93M 986.93M 986.93M 總供應量 986,934,988.3103129 986,934,988.3103129 986,934,988.3103129

The Stock Impaler 的目前市值為 $ 785.52K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 21.72K。STOCKIMPALER 的流通量為 986.93M，總供應量是 986934988.3103129，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 785.52K。