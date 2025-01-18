The Standard EURO 價格 (EUROS)
今天 The Standard EURO (EUROS) 的實時價格爲 1.038 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。EUROS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
The Standard EURO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 71.19 USD
- The Standard EURO 當天價格變化爲 -32.85%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，The Standard EURO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.507671756618659。
在過去30天內，The Standard EURO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0150430074。
在過去60天內，The Standard EURO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1015779534。
在過去90天內，The Standard EURO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.507671756618659
|-32.85%
|30天
|$ -0.0150430074
|-1.44%
|60天
|$ -0.1015779534
|-9.78%
|90天
|$ 0
|--
The Standard EURO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.13%
-32.85%
-0.08%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
EUROs is a decentralized stablecoin pegged to the value of the Euro. It operates on a principle of over-collateralization, where users lock up assets exceeding 110% of the EUROs they mint. These EUROs represent a 0% interest debt, giving users the flexibility of minting without fixed repayment deadlines. Its design ensures stability, transparency, and user autonomy, eliminating reliance on centralized entities.
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|1 EUROS 兌換 AUD
A$1.6608
|1 EUROS 兌換 GBP
￡0.84078
|1 EUROS 兌換 EUR
€1.00686
|1 EUROS 兌換 USD
$1.038
|1 EUROS 兌換 MYR
RM4.671
|1 EUROS 兌換 TRY
₺36.91128
|1 EUROS 兌換 JPY
¥162.0318
|1 EUROS 兌換 RUB
₽106.12512
|1 EUROS 兌換 INR
₹89.84928
|1 EUROS 兌換 IDR
Rp17,016.39072
|1 EUROS 兌換 PHP
₱60.6192
|1 EUROS 兌換 EGP
￡E.52.30482
|1 EUROS 兌換 BRL
R$6.25914
|1 EUROS 兌換 CAD
C$1.49472
|1 EUROS 兌換 BDT
৳126.117
|1 EUROS 兌換 NGN
₦1,619.34228
|1 EUROS 兌換 UAH
₴43.71018
|1 EUROS 兌換 VES
Bs56.052
|1 EUROS 兌換 PKR
Rs289.37364
|1 EUROS 兌換 KZT
₸550.94964
|1 EUROS 兌換 THB
฿35.66568
|1 EUROS 兌換 TWD
NT$34.0983
|1 EUROS 兌換 CHF
Fr0.94458
|1 EUROS 兌換 HKD
HK$8.07564
|1 EUROS 兌換 MAD
.د.م10.42152