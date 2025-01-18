The Standard EURO 圖標

The Standard EURO 價格 (EUROS)

USD

The Standard EURO (EUROS) 實時價格圖表

$1.038
$1.038$1.038
-32.80%(1D)

今天 The Standard EURO (EUROS) 的價格

今天 The Standard EURO (EUROS) 的實時價格爲 1.038 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。EUROS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
The Standard EURO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 71.19 USD
- The Standard EURO 當天價格變化爲 -32.85%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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The Standard EURO (EUROS) 價格表現 USD

今天內，The Standard EURO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.507671756618659
在過去30天內，The Standard EURO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0150430074
在過去60天內，The Standard EURO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1015779534
在過去90天內，The Standard EURO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.507671756618659-32.85%
30天$ -0.0150430074-1.44%
60天$ -0.1015779534-9.78%
90天$ 0--

The Standard EURO (EUROS) 價格分析

The Standard EURO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.032
$ 1.032$ 1.032

$ 1.56
$ 1.56$ 1.56

$ 1.64
$ 1.64$ 1.64

+0.13%

-32.85%

-0.08%

The Standard EURO (EUROS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 71.19
$ 71.19$ 71.19

0.00
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什麼是The Standard EURO (EUROS)

EUROs is a decentralized stablecoin pegged to the value of the Euro. It operates on a principle of over-collateralization, where users lock up assets exceeding 110% of the EUROs they mint. These EUROs represent a 0% interest debt, giving users the flexibility of minting without fixed repayment deadlines. Its design ensures stability, transparency, and user autonomy, eliminating reliance on centralized entities.

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The Standard EURO (EUROS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 The Standard EURO (EUROS) 的其他問題

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EUROS 兌換爲當地貨幣

1 EUROS 兌換 AUD
A$1.6608
1 EUROS 兌換 GBP
0.84078
1 EUROS 兌換 EUR
1.00686
1 EUROS 兌換 USD
$1.038
1 EUROS 兌換 MYR
RM4.671
1 EUROS 兌換 TRY
36.91128
1 EUROS 兌換 JPY
¥162.0318
1 EUROS 兌換 RUB
106.12512
1 EUROS 兌換 INR
89.84928
1 EUROS 兌換 IDR
Rp17,016.39072
1 EUROS 兌換 PHP
60.6192
1 EUROS 兌換 EGP
￡E.52.30482
1 EUROS 兌換 BRL
R$6.25914
1 EUROS 兌換 CAD
C$1.49472
1 EUROS 兌換 BDT
126.117
1 EUROS 兌換 NGN
1,619.34228
1 EUROS 兌換 UAH
43.71018
1 EUROS 兌換 VES
Bs56.052
1 EUROS 兌換 PKR
Rs289.37364
1 EUROS 兌換 KZT
550.94964
1 EUROS 兌換 THB
฿35.66568
1 EUROS 兌換 TWD
NT$34.0983
1 EUROS 兌換 CHF
Fr0.94458
1 EUROS 兌換 HKD
HK$8.07564
1 EUROS 兌換 MAD
.د.م10.42152