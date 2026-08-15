The Sperm Whale 今日價格

The Sperm Whale (SPERMWHALE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 SPERMWHALE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SPERMWHALE。

The Sperm Whale 目前市值在 $ 26,272 排名第 #-，流通供應量為 999.93M SPERMWHALE。過去 24 小時內，SPERMWHALE 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00112721，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SPERMWHALE 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -3.20%。過去一天，總交易量達到 --。

The Sperm Whale（SPERMWHALE）市場資訊

市值 $ 26.27K$ 26.27K $ 26.27K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 26.27K$ 26.27K $ 26.27K 流通量 999.93M 999.93M 999.93M 總供應量 999,933,791.543506 999,933,791.543506 999,933,791.543506

The Sperm Whale 的目前市值為 $ 26.27K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SPERMWHALE 的流通量為 999.93M，總供應量是 999933791.543506，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 26.27K。