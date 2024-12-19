The Society Library 價格 (SL)
今天 The Society Library (SL) 的實時價格爲 0.00477545 USD。目前其市值爲 $ 2.86M USD。SL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
The Society Library 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 74.56K USD
- The Society Library 當天價格變化爲 -7.83%
- 其循環供應量爲 599.99M USD
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今天內，The Society Library 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000405892335321465。
在過去30天內，The Society Library 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011961709。
在過去60天內，The Society Library 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，The Society Library 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000405892335321465
|-7.83%
|30天
|$ -0.0011961709
|-25.04%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
The Society Library 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.24%
-7.83%
+67.84%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$SL is a charity meets crypto story. On the night of October 27th, a volunteer and former teammate/supporter of the charity organization, the Society Library, tweeted to his followers to donate crypto to the charity’s wallet. In addition to various meme-coin donations, an anonymous creator made the $SL coin and gifted 50% to the Society Library. The Society Library had a few choices: ignore, return, dump, or embrace. They chose to embrace. They held.
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|1 SL 兌換 AUD
A$0.0075929655
|1 SL 兌換 GBP
￡0.0037726055
|1 SL 兌換 EUR
€0.004584432
|1 SL 兌換 USD
$0.00477545
|1 SL 兌換 MYR
RM0.021489525
|1 SL 兌換 TRY
₺0.167522786
|1 SL 兌換 JPY
¥0.7497934045
|1 SL 兌換 RUB
₽0.4951664105
|1 SL 兌換 INR
₹0.4064385495
|1 SL 兌換 IDR
Rp78.286053048
|1 SL 兌換 PHP
₱0.282038077
|1 SL 兌換 EGP
￡E.0.243165914
|1 SL 兌換 BRL
R$0.0294645265
|1 SL 兌換 CAD
C$0.0068288935
|1 SL 兌換 BDT
৳0.5707140295
|1 SL 兌換 NGN
₦7.4152710055
|1 SL 兌換 UAH
₴0.200473391
|1 SL 兌換 VES
Bs0.2387725
|1 SL 兌換 PKR
Rs1.3290554895
|1 SL 兌換 KZT
₸2.5054398425
|1 SL 兌換 THB
฿0.164944043
|1 SL 兌換 TWD
NT$0.1558229335
|1 SL 兌換 CHF
Fr0.0042501505
|1 SL 兌換 HKD
HK$0.0371052465
|1 SL 兌換 MAD
.د.م0.0478977635