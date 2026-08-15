The Shape Store 今日價格

The Shape Store (SHAPE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1,65%。目前 SHAPE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SHAPE。

The Shape Store 目前市值在 $ 11.895,91 排名第 #-，流通供應量為 999,88M SHAPE。過去 24 小時內，SHAPE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0,00387884，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SHAPE 在過去一小時內波動了 -%0,11，過去7 天內波動了 -%12,30。過去一天，總交易量達到 --。

The Shape Store（SHAPE）市場資訊

市值 $ 11,90K$ 11,90K $ 11,90K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11,90K$ 11,90K $ 11,90K 流通量 999,88M 999,88M 999,88M 總供應量 999.882.831,870097 999.882.831,870097 999.882.831,870097

The Shape Store 的目前市值為 $ 11,90K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SHAPE 的流通量為 999,88M，總供應量是 999882831.870097，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11,90K。