The Runner 今日價格

The Runner (SAMBA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.19%。目前 SAMBA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SAMBA。

The Runner 目前市值在 $ 26,811 排名第 #-，流通供應量為 999.69M SAMBA。過去 24 小時內，SAMBA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SAMBA 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 +135.26%。過去一天，總交易量達到 --。

The Runner（SAMBA）市場資訊

市值 $ 26.81K$ 26.81K $ 26.81K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 26.81K$ 26.81K $ 26.81K 流通量 999.69M 999.69M 999.69M 總供應量 999,686,845.493927 999,686,845.493927 999,686,845.493927

The Runner 的目前市值為 $ 26.81K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SAMBA 的流通量為 999.69M，總供應量是 999686845.493927，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 26.81K。